Avô é denunciado por maus-tratos contra uma criança de 4 anos

Neste domingo (13), mulher foi a delegacia de policia denunciar o padrasto por suspeita de maus-tratos contra o filho dela, uma criança de 4 anos. Ele teria erguido o menino pelo pescoço após se irritar com as brincadeiras das crianças.

Conforme relato da mulher, ela foi até a casa da mãe e do padrasto com as crianças para almoçar. Assim, saiu e deixou os filhos na residência, mas quando voltou soube pelo irmão deficiente auditivo o que havia acontecido.

Ainda segundo o relato, o marido da avó do menino teria se irritado com as crianças brincando e apertou o pescoço do neto. Também teria levantado à criança segurando pelo pescoço.

O caso foi registrado como maus-tratos na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Centro e será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também