Avô é denunciado por suspeita de ter estuprado a neta de 6 anos em Três Lagoas

Acompanhada de uma conselheira tutelar, a mãe de uma menina de apenas 6 anos procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas, durante a segunda-feira (16), para denunciar um possível abuso contra sua filha.

Conforme as informações iniciais, o principal suspeito de ter cometido o crime é avô da criança. O estupro teria acontecido em uma residência localizada no Residencial Arara, região do bairro Novo Oeste.

O site da Rádio Caçula noticiou que depois de o registro policial ter sido feito, o caso está sendo investigado em sigilo. Por conta disso, não existem informações sobre a dinâmica dos fatos ou a prisão do suspeito. O parentesco do homem com a mãe da menina também não foi informado pelo site.

