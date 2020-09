Avó forja sequestro do neto de 5 meses

A Polícia Civil do Estado, com a equipe da Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), resgatou, nesta quinta-feira (24), um bebê de 5 meses que foi sequestrado pela avó, na cidade de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai.

De acordo com delegado, Fabio Peró, a delegacia da cidade fronteiriça acionou a equipe do Garras, na tarde de ontem por volta das 16h, relatando o sequestro. Durante as negociações, a equipe desconfiou que a seqüestradora seria a avó da criança, que trabalhava como babá.

Peró detalhou que a equipe montou um falso pagamento, pois na troca de mensagens, os agentes identificaram que a seqüestradora seria a própria avó, que só escrevendo por mensagem, e teria solicitado o valor de R$ 59.000 para o resgate. “A equipe desconfiou quando a seqüestradora disse que mandaria a babá, e que a família não deveria tentar nenhum tipo de graça, neste momento a equipe montou uma vigilância no local estabelecido para pagamento de resgate. A equipe de Ponta Porã abordou o táxi em que a avó desceu, e questionaram ao taxista se havia alguma criança com ela, então ele respondeu que teria acabado de deixar com uma mulher nas lojas Americanas, indo a até a loja, a equipe encontrou a criança com a nora que estava trabalhando e não tinha conhecimento de sequestro algum”, disse o delegado.

A avó e outros suspeitos de integrar a quadrinha devem responder pela clássica extorsão mediante sequestro, cuja pena é de 8 a 15 anos de prisão.

