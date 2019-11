Avó "vendia" neta de 13 anos para homem em Naviraí

Policiais da Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) de Naviraí prenderam um homem de 53 anos nesta quinta-feira (21) acusado de estuprar uma menina de 13 anos.

Ele foi preso após o Conselho Tutelar receber uma denúncias informando que um indivíduo que estava em um veículo nas proximidades de uma escola tentava beijar uma menina a força. O Conselho Tutelar localizou a criança que, após questionada confirmou o fato.

A menina foi encaminhada para a delegacia onde ainda relatou que mora com sua avó materna e que foi ela que apresentou o homem identificado apenas como J.P.S., dizendo que teria que casar com ele, querendo ou não. Ainda de acordo com a menor, os ecnontros ocorriam com autorização da avó desde junho na casa das duas. "Ele sempre leva carne e compra outras comidas lá pra casa e sempre me dá dinheiro R$ 20, R$ 50 e até R$ 100", conforme a menina.

À polícia, a criança disse que o homem sempre força beijos na boca, passa as mãos no corpo dela e essa semana manteve relação sexual sem o conhecimento da avó. Após os relatos, a menina foi encaminhada para a Santa Casa onde parrou por exames e foi confirmado vestígios de rompimento himenal recente.

O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e a avó será investigada por exploração sexual infantil.

