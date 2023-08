'Avôdrasto' é acusado de abusar de menina de 7 anos na Capital

Uma mulher denunciou o padrasto após sua filha, de apenas 7 anos, contar que estava sendo abusada por ele. O crime teria começado a acontecer depois que a menina foi morar com a avó e o autor, no Jardim Colibri, em Campo Grande, há cerca de um ano.

Conforme o boletim de ocorrência, o caso foi denunciado durante a madrugada desta sexta-feira (11), quando a mãe da criança acionou a Polícia Militar ao notar que a filha estava estranha.

A mulher voltou a morar com a filha, mãe e o padrasto há cerca de três semanas. Na noite de ontem, notou que a menina estava olhando com receio para o suspeito, como se estivesse com medo dele.

Ela então questionou a criança, que contou aos prantos que estava sendo molestada pelo ‘avôdrasto’. Ele aproveitava os momentos sozinhos com a menina para passar a mão em suas partes intimas, até mesmo quando dorme a avó, a criança e o homem na mesma cama.

Apesar das alegações da criança, o suspeito negou ter cometido os abusos. A avó da criança também nega qualquer tipo de contato mais intimo entre o namorado e a pequena.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e será investigado pela Polícia Civil.



