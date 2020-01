Azambuja determina reforço policial na fronteira

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, determinou nesta segunda-feira (20) o remanejamento de policiais militares civis para a região da fronteira do estado com o Paraguai após a fuga dos presos de Pedro Juan Caballero.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, falou sobre a importância da comunicação entre os dois países em momentos como esses. “Ontem, nós tivemos esse episódio no Paraguai e aí a importância da pronta resposta. Então, logo ainda na madrugada fomos comunicados pelos órgãos de inteligência do Paraguai.”

Videira também falou a respeito da eficácia e agilidade dos órgãos de segurança. “Imediatamente o governador determinou que reforçássemos com as equipes do DOF, da Policia Rodoviária Estadual, com as equipes táticas dos batalhões do entorno de Ponta Porã.”

Fronteira fechada

Apesar de o termo parecer que não se pode mais ir para o outro país, na realidade é possível sim, entretanto, a ação policial foi intensificada, contando agora com barreiras de fiscalização e até uso de helicópteros.

