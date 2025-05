Azarado? Motociclista sofre três acidentes no mesmo dia em Três Lagoas

Um motociclista, de 31 anos, foi socorrido depois de sofrer um acidente na noite de sexta-feira (23), na rua Yamaguti Kankit, no cruzamento com a rua Quinzinho de Campos, no bairro São Carlos, região sul de Três Lagoas. O detalhe neste caso, é que esse era o terceiro acidente que ele se envolvia durante o dia.

Conforme as informações policias, divulgadas pelo site RCN 67, o rapaz estava em uma Honda Biz seguindo pela rua Quinzinho de Campos, teria desrespeitado a sinalização de “Pare” e colidido contra a carroceria de uma caminhonete Ford F-4000, que trafegava pela rua Yamaguti Kankit.

Por conta do impacto, o motociclista chegou a ficar desorientado e foi atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado para uma unidade de saúde.

Enquanto o caso era atendido, o motorista de um Volkswagen Gol chegou no local dizendo que o motociclista teria colidido contra seu carro em outro ponto na mesma rua, porém, esta testemunha não ficou no local para prestar esclarecimentos à equipe da Polícia Militar do Pelotão de Trânsito.

Momentos depois, a esposa do rapaz chegou detalhando que o casal também teria se envolvido em um acidente no bairro Jardim Maristela. Segundo ela, o outro condutor fugiu do local, e seu marido teria ido atrás do suposto causador do acidente.

As partes envolvidas foram orientadas sobre os procedimentos legais a serem tomados.

