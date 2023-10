Azarados, dupla com moto furtada vai presa após quase colidir com viatura da Guarda

Um dupla de irmãos foi presa na noite de ontem (14), depois de quase causarem um acidente e serem pegos com uma moto furtada e cocaína no Jardim Bonança.



Conforme informações do registro de ocorrência, uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (CGM), voltava para a Base operacional no bairro Taveirópolis, quando parou no semáforo do cruzamento da avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho com a rua Presidente Nereu, quando dois indivíduos em uma motocicleta quase bateram na viatura.



Pelo fato da motocicleta estar sem os retrovisores foi realizado a abordagem dos indivíduos, identificados como Gabriel dos Anjos de 22 anos, que pilotava a moto, sem ter CNH e o irmão Carlos Henrique dos Anjos de 24 anos.



Conforme averiguação, a motocicleta estava com a placa HTM6H29, porém, apresentava sinais de adulteração do chassi e consultado o número do motor da motocicleta, constatou-se que o número pertencia a outra motocicleta de placa diferente, que possuía registro de roubo/furto. O veículo foi encaminhado à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).



Ainda durante busca pessoal, foi encontrado no bolso de Gabriel, três pequenas embalagens, de pinos com substâncias análoga a cocaína que foram entregues na Denar.

Os envolvidos e seus pertences foram apresentados na Delegacia do Tiradentes.

Deixe seu Comentário

Leia Também