Colisão deixa carro quase destruído e duas pessoas gravemente feridas

Duas pessoas foram socorridas em estado grave depois que o carro em que estavam foi atingido por uma carreta na MS-141, próximo do Rio Guiray, durante a noite de domingo (14).

As vítimas estavam voltando de um passeio na cidade de Fátima do Sul, quando foram surpreendidas pela colisão, que atingiu a traseira do Ford Ecosport em que eles estavam.

Conforme o site Nova Notícias, entre as vítimas está uma adolescente de 13 anos, tendo seu estado de saúde considerado gravíssimo. Outra vítima e condutor do carro, teve uma suspeita de TCE (Traumatismo Cranioencefálico). Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para hospitais da região.

O outro veículo envolvido na colisão fugiu do local sem prestar socorro as vítimas e diante da situação, ele está sendo procurado pelas autoridades policiais. Equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária) estiveram na cena do acidente.

