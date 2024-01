Irmãos são presos por espancar cachorro até morte em Corumbá

Dois irmãos, sendo homem de 71 anos e uma mulher de 52 anos, foram presos durante a manhã desta segunda-feira (15), por maus-tratos de animais depois de espancar um cachorro até a morte no Bairro Centro América, em Corumbá.

Conforme as informações policiais, os autores estavam varrendo a calçada, quando um cachorro de rua deitou no meio-fio, momento em que o autor pegou um pedaço de madeira e passou a deferir golpes no animal.

Em seguida o homem pegou um pedaço de corda e amarrou no pescoço o cachorro, apertando fortemente com intenção de matá-lo. A mulher pegou a corda e arrastou o animal até a casa de uma vizinha, enquanto o autor ia atrás dela golpeando o animal sem parar. Quando chegaram na casa de uma vizinha, o homem passou a apertar a corda novamente no pescoço do animal, que passou soltar muito sangue pela boca.

O homem apenas parou de enforcar o animal quando a vizinha interveio, informando que iria chamar a polícia. Ao receber a denúncia, uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Corumbá, se deslocou imediatamente até o local, onde deparou-se com o animal agonizando, com a boca cheia de sangue e diversas escoriações causadas quando estava sendo arrastado.

A ONG GAPA que auxilia a Polícia nos atendimentos de maus-tratos, se deslocou até o local para realizar o resgate e providenciar atendimento veterinário, porém quando chegou o animal já havia ido a óbito.

Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante aos autores dos fatos, que foram encaminhados até a 1ª Delegacia de Corumbá, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.

