Dois anos após fugir da prisão em Ponta Porã, bandido é recapturado pela polícia

Dois homens, identificados como Nedio Marques Brito Filho e Celso Gonçalves Sanguina, que estavam foragidos desde o dia 2 de setembro de 2021, quando renderam e ameaçaram matar uma funcionária da Unidade Penal Ricardo Brandão, em Ponta Porã, foram presos durante uma ação conjunta entre Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e Goiás.

Conforme as informações policiais, desde a fuga uma equipe do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, vem investigando o caso e chegou a deflagrar a operação “La Catedral” no dia 6 de janeiro de 2022, prendendo cinco policiais penais denunciado por corrupção e organização criminosa.

No decorrer das investigações, as autoridades conseguiram prender Celso. No entanto, Nedio continuou foragido até a noite de ontem, quando foi localizado e preso após um trabalho conjunto de inteligência entre as Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e Goiás.

Durante as diligências foram cumpridos um mandado de prisão e apreendidas uma pistola semiautomática de uso restrito, bem como uma CNH ideologicamente falsa, utilizada pelo investigado, resultado também na sua prisão em flagrante.

A prisão de Nedio Marques Brito Filho é resultado do esforço conjunto das autoridades policiais na luta contra o crime organizado e a corrupção, ao retirar de circulação indivíduo que conta com diversas condenações por tráfico de drogas, uso de documento falso e roubo, tendo mais de 16 anos de prisão a cumprir.

Nedio será encaminhado às autoridades competentes para responder pelos crimes pelos quais é acusado. O capturado também será ouvido a respeito das circunstâncias de sua fuga, processo que se encontra em andamento.

A operação contou com a participação de policiais civis do DRACCO/PCMS, DECCOR/DEIC/ e 8 DRP da PCGO, com apoio do DOP/AGEPEN.

