JD1TV: Advogada encontra camarão com 'cocô' em sushi do centro de Campo Grande

Um jantarzinho em família para aproveitar a noite de segunda-feira (26), terminou em preocupação para um casal depois que eles encontraram as tripas do camarão ainda no animal, logo depois que o sushi foi servido. O caso aconteceu no famoso restaurante Sushi Ya, localizado na Rua José Antônio, região central de Campo Grande.

Um casal, de 29 anos e 32 anos, que por medo de represálias preferiu não se identificar, procurou o JD1 Notícias para denunciar o fato. Durante a conversa com a reportagem, a denunciante disse ter costume de consumir a especiaria no local, mas foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu.

“Era pra ser apenas um jantar tranquilo, mas virou tudo isso. Esse detalhe me chocou, porque eu já havia ingerido anteriormente outros sushis de camarão, mas não notei. A hora que vi me deu até ânsia de vômito”, comentou a cliente e advogada de 32 anos.

Depois de notar as fezes do animal, a cliente chamou um dos garçons para questionar a respeito do alimento, porém, não chegou a ser respondida de maneira direta. Em seu relato, a mulher disse ter acionado outra funcionária, responsável por pegar o camarão sujo e levar para a cozinha onde iria verificar a procedência do produto. No entanto, ela não chegou a retornar ao salão.

Por conta do descaso, e também da demora em um retorno do restaurante, a cliente e o marido pararam de comer, pagaram pelo consumo e foram embora. “Estava impróprio para o consumo. Um restaurante deste tamanho, fazendo esse absurdo com os cliente, podendo causar muito mal a saúde humana. Imagina o risco de ter intoxicação ou até coisa pior que a gente não tava correndo?”, finalizou.

Alimento sujo – A reclamação da cliente se dá por conta das tripas do camarão, localizada na parte das costas do animal. Antes de cozinhar o alimento, é necessário fazer a remoção dessa parte, pois ela pode conter metais que são tóxicos para o nosso organismo, como o cádmio.

Além disso, a sujeira presente nas fezes do animal podem causar infecções graves nos seres humanos.

O que diz o restaurante – Para a reportagem, o Sushi Ya informou que os camarões são limpos diariamente. Sendo fervidos e preparados. Ainda segundo o responsável pelo restaurante, apesar de as fezes terem sido encontradas: “não é ideal acontecer, mas acabou acontecendo”.

Veja um vídeo encaminhado pela cliente ao JD1:

