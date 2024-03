JD1TV: Jornalista descobre morte da filha ao fazer cobertura de acidente

O repórter Donatto Cândido descobriu a morte da filha ao chegar para cobrir um grave acidente em Faxinal, no norte do Paraná. Ele fazia uma transmissão ao vivo do local quando ficou sabendo que a vítima era a própria filha, Kamilly Vitória Cândido, de 21 anos. A polícia abriu inquérito para investigar o caso.

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (22), na PRC-279, rodovia de pista simples. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Kamilly pilotava uma moto Honda Biz, que bateu de frente com um carro modelo Fiat Palio, ocupado por um casal, que foi socorrido e levado ao hospital.

Quando chegou ao local, o repórter encontrou o corpo da filha caído ao lado da moto. "Um acidente com a minha filha aqui próximo a Coamo. Ela estava saindo do serviço e estava contente por conseguir o serviço. Infelizmente, bateu a moto de frente com um Pálio [modelo do carro]. Vejo hoje o corpo da minha filha estendido no chão", disse Donatto na transmissão.

De acordo com o boletim da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Kamilly estava saindo da empresa e entrou na rodovia quando bateu de frente com um carro de passeio em um trecho de pista simples, na saída para Mauá da Serra.

A polícia não informou qual dos condutores invadiu a pista do outro. O local estava escuro na hora do acidente.

Assista a live feita pelo repórter:

