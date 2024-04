Baderneiro é preso após xingar e chamar GCM de 'negão' em Campo Grande

Homem, não identificado, foi preso depois de desacatar os guardas da divisão da GCM (Guarda Civil Metropolitana), Romu (Ronda Ostensiva Municipal), em uma conveniência localizada no Trevo Imbirussu, Avenida Bandeirantes, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, as equipes foram acionadas por populares depois de frequentadores da conveniência fecharem a avenida com a aglomeração. No local, alguns motociclistas estavam aproveitando para fazer manobras perigosas.

Ao chegar, um dos motociclistas passou a se alterar desacatando a guarnição. Entre os xingamentos, o homem foi racista com um guarda ao chama-lo de ‘negão’. Descumprindo a ordem de abordagem, foi preciso algema-lo para poder encaminhar o autor até a delegacia.

Ainda na delegacia, ele chegou a ficar alterado em alguns momentos, apertando as algemas para ficar com marcas, para conseguir acusar as equipes de violência exacerbada.

O caso foi então registrado como desacato.

