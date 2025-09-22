'Baianinho', que matou homem em igreja de Campo Grande, é preso em Três Lagoas

Homem, identificado pelo vulgo de 'Baianinho', de 31 anos, foi preso durante uma batida da Polícia Militar em um local conhecido por tráfico de drogas, na Vila Piloto, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, no último sábado (20).

Ele estava com um mandado de prisão por ser apontado como responsável pelo homicídio de Israel dos Santos Nunes, de 48 anos, cuidador de carros e morador de rua. A vítima foi assassinada a facadas em frente a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande.

O crime foi noticiado pelo JD1 Notícias e aconteceu no dia 19 de fevereiro deste ano. E antes de falecer, Israel havia relatado quem era o agressor, apontando 'Baianinho' como o autor das facadas.

Segundo o site 24H News MS, uma equipe da Polícia Militar estava realizando patrulhamento pelo bairro Vila Piloto, quando abordaram o indivíduo em atitude suspeita em um veículo, próximo a um ponto denunciado pela prática de tráfico de drogas.

Com ele, não havia nada de ilícito. Porém, durante a checagem realizada pelos militares, observaram que havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Devido à presença do mandado, Baianinho foi detido e encaminhado para a delegacia de Três Lagoas. Ele passará por audiência de custódia e possivelmente, pode ser transferido para Campo Grande.

Relembre o caso - A informação que constava no boletim de ocorrência da época, aponta que a Israel atuava como cuidador dos veículos de pessoas que frequentavam o espaço religioso.

O registro policial discorre que a vítima estava cuidando dos veículos, quando o suspeito se aproximou e logo desferiu uma facada no tórax de Israel, que saiu correndo para pedir socorro no pátio da igreja, caindo nas escadas.

Conforme detalhes apurados no local pelas autoridades, o principal suspeito tem o vulgo de "Baianinho", que teria sido dito pela própria vítima antes de falecer em frente a igreja.

