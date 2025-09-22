Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

'Baianinho', que matou homem em igreja de Campo Grande, é preso em Três Lagoas

Ele era procurado pelo crime de homicídio contra o cuidador de carros, Israel dos Santos, em fevereiro deste ano

22 setembro 2025 - 08h55Luiz Vinicius
Suspeito foi localizado e preso em Três LagoasSuspeito foi localizado e preso em Três Lagoas   (24H News MS)

Homem, identificado pelo vulgo de 'Baianinho', de 31 anos, foi preso durante uma batida da Polícia Militar em um local conhecido por tráfico de drogas, na Vila Piloto, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, no último sábado (20).

Ele estava com um mandado de prisão por ser apontado como responsável pelo homicídio de Israel dos Santos Nunes, de 48 anos, cuidador de carros e morador de rua. A vítima foi assassinada a facadas em frente a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande.

O crime foi noticiado pelo JD1 Notícias e aconteceu no dia 19 de fevereiro deste ano. E antes de falecer, Israel havia relatado quem era o agressor, apontando 'Baianinho' como o autor das facadas.

Segundo o site 24H News MS, uma equipe da Polícia Militar estava realizando patrulhamento pelo bairro Vila Piloto, quando abordaram o indivíduo em atitude suspeita em um veículo, próximo a um ponto denunciado pela prática de tráfico de drogas.

Com ele, não havia nada de ilícito. Porém, durante a checagem realizada pelos militares, observaram que havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Devido à presença do mandado, Baianinho foi detido e encaminhado para a delegacia de Três Lagoas. Ele passará por audiência de custódia e possivelmente, pode ser transferido para Campo Grande.

Relembre o caso - A informação que constava no boletim de ocorrência da época, aponta que a Israel atuava como cuidador dos veículos de pessoas que frequentavam o espaço religioso.

O registro policial discorre que a vítima estava cuidando dos veículos, quando o suspeito se aproximou e logo desferiu uma facada no tórax de Israel, que saiu correndo para pedir socorro no pátio da igreja, caindo nas escadas.

Conforme detalhes apurados no local pelas autoridades, o principal suspeito tem o vulgo de "Baianinho", que teria sido dito pela própria vítima antes de falecer em frente a igreja.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Justiça
Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Foto: Corpo de Bombeiros de Corumbá
Polícia
Carreta tomba em estrada de Corumbá e motorista morre preso às ferragens
Foto: Reprodução/ Redes sociais
Polícia
Feirante capota o carro a caminho do trabalho em Bonito
Foto: Maikon Leal
Polícia
Mulher morre e motociclista fica ferido em acidente na BR-163, em Coxim
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Briga por capinha de celular termina com cliente agredida por empresária em Campo Grande
Polícia
Briga por capinha de celular termina com cliente agredida por empresária em Campo Grande
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem fica ferido ao ser agredido com corrente de portão no Lageado
Foto: FTN
Polícia
Conflito entre funcionários acaba com dois mortos em Cuiabá
O carro da vítima ficou com várias marcas de tiro
Polícia
Ruim de mira, 'Cowboy' erra todos os tiros contra rival em Ponta Porã

Mais Lidas

Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Foto: reprodução
Clima
Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande