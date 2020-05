Baiano é preso com 10kg de droga em MS e diz que fumaria tudo

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE ) prendeu na tarde dessa sexta-feira (22), jovem identificado como Matheus, de 19 anos, morador em Carinhanha na Bahia, por tráfico de drogas, em Ponta Porã.

Segundo o Dourados News, Matheus transportava 10 quilos de maconha dentro da mochila. O flagrante ocorreu por volta de 17h30, durante abordagem a ônibus que saiu de Ponta Porã com destino a Campo Grande, na MS-164, em Vista Alegre, distrito de Maracaju.

Ainda de acordo com o site, durante abordagem os policiais encontraram a bolsa com o entorpecente e através do ticket de bagagem, chegaram ao suspeito. O baiano disse ter se deslocado a região de fronteira e desembolsado R$ 4 mil para comprar o entorpecente, que seria para consumo próprio.

Ele foi enncaminhado a delegacia de Maracaju e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

