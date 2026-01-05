Balanço da PRF aponta aumento de acidentes e feridos nas rodovias federais de MS

O número de acidentes e feridos nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul cresceu em relação ao ano passado, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre a Operação Ano Novo 2025. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (5), referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026.

Durante a operação, foram registrados:

- Sinistros de trânsito: 28 (sendo 6 graves)

- Feridos: 32

- Mortes: 1

Na Operação Ano Novo 2024, realizada entre 27 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, os números foram menores em acidentes e feridos, mas com duas mortes:

- Sinistros: 19

- Feridos: 24

- Mortes: 2

Além dos acidentes, a PRF também flagrou condutas irregulares que colocam em risco quem trafega pelas rodovias. Foram registradas:

- 1.759 excessos de velocidade

- 138 infrações por falta do cinto de segurança ou transporte inadequado de crianças

- 265 ultrapassagens indevidas

- Total de 1.737 autuações

Nos comandos de alcoolemia, 4.885 motoristas foram testados, sendo 24 flagrados dirigindo sob efeito de álcool e quatro presos.

A Operação Ano Novo faz parte da Operação Rodovida, iniciada em dezembro de 2025, que envolve instituições de todo o país com o objetivo de reforçar a fiscalização e aumentar a segurança de quem viaja.

