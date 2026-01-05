Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Balanço da PRF aponta aumento de acidentes e feridos nas rodovias federais de MS

Os dados são da Operação Ano Novo, que durou seis dias, e apontam que a infração mais constatada foi excesso de velocidade

05 janeiro 2026 - 10h37Vinícius Santos
PRF em fiscalizações em Campo Grande - PRF em fiscalizações em Campo Grande -   (Foto: Ilustrativa)

O número de acidentes e feridos nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul cresceu em relação ao ano passado, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre a Operação Ano Novo 2025. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (5), referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026.

Arte/IA -
Arte - IA / Reprodução

Durante a operação, foram registrados:

  • - Sinistros de trânsito: 28 (sendo 6 graves)

  • - Feridos: 32

  • - Mortes: 1

Na Operação Ano Novo 2024, realizada entre 27 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, os números foram menores em acidentes e feridos, mas com duas mortes:

  • - Sinistros: 19

  • - Feridos: 24

  • - Mortes: 2

Além dos acidentes, a PRF também flagrou condutas irregulares que colocam em risco quem trafega pelas rodovias. Foram registradas:

  • - 1.759 excessos de velocidade

  • - 138 infrações por falta do cinto de segurança ou transporte inadequado de crianças

  • - 265 ultrapassagens indevidas

  • - Total de 1.737 autuações

Nos comandos de alcoolemia, 4.885 motoristas foram testados, sendo 24 flagrados dirigindo sob efeito de álcool e quatro presos.

A Operação Ano Novo faz parte da Operação Rodovida, iniciada em dezembro de 2025, que envolve instituições de todo o país com o objetivo de reforçar a fiscalização e aumentar a segurança de quem viaja.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Material apreendido -
Polícia
Mais de 400 pacotes de cigarros contrabandeados são apreendidos em Nova Andradina
Apreensão -
Polícia
Homem é preso com R$ 431 mil em 'Mounjaro' e cigarros eletrônicos em Ponta Porã
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Invasão de propriedade rural mobiliza a PM em Campo Grande; dono está nos EUA
Vítimas foram levadas ao CRS Coophavila
Polícia
Dois rapazes são levados para unidade de saúde após serem feridos a tiros no Caiobá
Criança morre afogada em piscina de espaço de lazer em Vicentina
Polícia
Criança morre afogada em piscina de espaço de lazer em Vicentina
Veículos no acidente -
Polícia
Identificada vítima de acidente com morte na BR-163 em Nova Alvorada do Sul; 11 feridos
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Imagem ilustrativa
Polícia
Corpo de brasileiro é encontrado na fronteira entre Paraguai e Mato Grosso do Sul
Simulacro apreendido
Polícia
Vendedora de espetinho é flagrada com simulacro no centro de Campo Grande
Brasileiro é morto a tiros em possível acerto de contas na fronteira de MS
Polícia
Brasileiro é morto a tiros em possível acerto de contas na fronteira de MS

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital