Baleado durante troca de tiros com a polícia em Dourados morre no hospital

O venezuelano Gerson David Acuna Magallanes, de 23 anos, morreu durante a madrugada desta quarta-feira (26) após ter sido baleado em uma troca de tiros com a polícia em Dourados.

Ele e um comparsa, identificado como Igor Matheus Maciel Freire Gomes, de 26 anos, teriam roubado um carro durante a noite de segunda-feira (24). Gerson ficou internado no Hospital da Vida após ter sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave.

Conforme o site Dourados News, Igor estava usando uma identidade falsa e por isso demorou a ser identificado pelas equipes policiais. Durante as investigações, foi descoberto ainda que o rapaz é foragido da justiça do Estado de Goiás, indiciado por roubo.

Troca de tiros – A dupla teria invadido uma casa no Jardim Universitário e fugiu levando um Volkswagen Gol após render uma família.

Durante a fuga, os dois foram perseguidos e trocaram tiros com uma equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, do município de Dourados.

Igor foi atingido e morreu ainda no local onde o carro parou. Porém Gerson foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida, onde faleceu durante a madrugada de hoje.

Deixe seu Comentário

Leia Também