Baleado em confronto, Dede ameaçava ex-mulher com arma e mensagens na Capital

Homem que estuprou ex-mulher e filha é baleado em confronto com o Garras na Capital

Leonardo de Melo Dede, de 29 anos, baleado em confronto com a equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), já havia ameaçado a ex-mulher com mensagens e fotos com arma, em Campo Grande.

O confronto aconteceu na rua João Fernandes Vieira, no Vilas Boas, durante a tarde desta segunda-feira (18). Ele foi socorrido e permanece sob escolta policial na Santa Casa.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, Leonardo estava foragido do sistema prisional desde 25 de fevereiro deste ano, onde cumpria pena pelo crime de homicídio cometido contra Rafael Alessandro Sobral, no Aero Rancho, em setembro de 2014. Na época, ele desferiu cerca de 15 facadas na vítima, que era namorado da sua ex-companheira.

Mas desta vez, o cumprimento de mandado de prisão era referente aos crimes cometidos contra outra ex-mulher e a filha dela, de 14 anos, onde ambas foram vítimas de estupro e estupro de vulnerável, além divulgação de cena de sexo sem autorização, ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência, todos registrados na Deam (Delegacia Especialzada de Atendimento à Mulher).

Ainda segundo apurado pela reportagem, Leonardo enviava mensagens em tons ameaçadores não apenas para a ex-mulher, mas para familiares e amigos, e até pessoas que se relacionavam com a vítima. Em uma das mensagens, ele aparece segurando uma arma.

"Já tô fudido mesmo, gosta de ameaçar família dos outros, minha ideia era com você", escreveu.

Confronto - Durante a tarde desta segunda-feira, a equipe saiu para dar cumprimento ao mandado de prisão, quando visualizaram o alvo em um estabelecimento comercial, momento que foi realizada a abordagem. Porém, o suspeito reagiu de forma enérgica e gritou "vocês não vão me prender não".

Diante disso, o acusado saiu em disparada, entrando em imóveis e fugindo pela rua João Fernandes Vieira, onde durante a fuga, sacou um revólver calibre 357 e disparou contra a equipe do Garras, que reagiram e também dispararam contra a injusta agressão.

A perseguição só terminou em um terreno baldio, quando Leonardo Dede voltou a apontar a arma e atirou contra os policiais, que novamente precisaram revidar os disparos, e desta vez, atingindo o alvo. Os policiais fizeram a abordagem e retiraram a arma de perto do acusado.

Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa pela própria equipe do Garras e segue sob escolta na unidade hospitalar.

