Baleado jogando futebol com crianças estava sendo cobrado sobre dívida de drogas

O rapaz de 27 anos baleado enquanto jogava futebol com um grupo de crianças na noite de sábado (6), na rua Antônio Belmiro dos Santos, no bairro Katira, em Fátima do Sul, estaria sendo cobrado de uma dívida de drogas. O autor teria se escondido na cidade de Dourados.

De acordo com as informações policiais, o autor dos disparos, de 39 anos, foi até o local onde atirou contra o jovem acompanhado de um comparsa. Os dois estariam cobrando uma suposta dívida de drogas da vítima e acabou desferindo diversos disparos de arma de fogo contra o mesmo.

Dessa forma, percebendo que não havia outra alternativa que não fosse se entregar, nas primeiras horas da noite desta segunda-feira (8), o autor se apresentou na 1ª Delegacia de Polícia de Dourados.

A arma de fogo utilizada no crime, um revólver calibre 32 com 4 munições intactas foi apreendida pelas equipes policiais.

A vítima, atingida por quatro disparos, está internada em estado grave após ter sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Por conta da gravidade das lesões, precisou ser transferido com urgência até o Hospital da Vida, em Dourados.

