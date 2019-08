Baleado, jovem pede socorro em igreja no interior de MS

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Um jovem de 28 anos, identificado como Jonatan Calegari da Silva, buscou abrigo em uma igreja na cidade de Dourados após levar dois tiros na noite de ontem (7). Fiéis da Igreja Evangélica de Deus do Brasil, localizada na rua Elias Milan, Jardim Flórida 1, tiveram que interromper o culto quando o jovem entrou ferido no local e pediu por ajuda. Os tiros atingiram uma das pernas e as costas de Jonatan.

Testemunhas disseram que ele conversava com um homem que estava de bicicleta, quando foi atingido por disparos feitos por alguém que passou pelo local. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transportada pela Unidade Alfa do Samu para o Hospital da Vida.

O jovem, que tem várias passagens pela polícia, já tinha sofrido outro atentado a tiros. Em 2015, quando estava no Regime Semiaberto, ele trabalhava como prestador de serviço em uma empresa terceirizada da prefeitura de Dourados quando foi atingido por diversos disparos de pistola.

Atingido na cabeça, no pescoço, no ombro, no peito e em um dos braços, ele foi socorrido em estado grave e sobreviveu. Agora a polícia espera que ele se recupere novamente para que possa ajudar a esclarecer mais esta tentativa de homicídio contra ele.

