Baleado na cabeça, genro de pecuarista morre em hospital

Adriano Fernandes Mendes, 57 anos, foi executado por pistoleiros em Ponta Porã, na tarde de quarta-feira (20). Ele foi alvejado com pelo menos três tiros enquanto estava na frente da casa do sogro, no centro da cidade.

De acordo com o site Porã News, a vítima era condenada e estava em liberdade condicional. Ele era genro do pecuarista Paulo Cardinal, de família tradicional na fronteira.

Adriano estava parado na calçada quando os criminosos chegaram em uma motocicleta e dispararam com uma pistola calibre 9 milímetros. Um dos tiros pegou na cabeça de Adriano.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital Regional de Ponta Porã, mas, morreu ao dar entrada na unidade hospitalar.

Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) investigam o caso, ninguém foi preso até o momento.

