Balsa carregada com diesel contrabandeado é apreendida em Corumbá

Sarah Chaves, com informações da PFMS

Aproximadamente 8 mil litros de diesel estavam sendo contrabandeados em uma balsa estrangeira, cujo comércio é vedado no Brasil.

A ação da Polícia Federal ocorreu em atividade de rotina no Rio Paraguai na tarde de quarta-feira (29), onde o combustível foi encontrado acondicionado nos porões da balsa.

A embarcação estava abandonada às margens do rio. O responsável pela balsa foi encontrado e conduzido para prestar esclarecimentos.

Outros crimes dessa natureza podem ser denunciados através do e-mail [email protected] e do telefone 67 9 9202 8240. Veja o momento da operação.

