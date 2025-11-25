Bancário morre enquanto treinava em academia de Costa Rica

José Luis Lopes, de 59 anos, gerente geral do Banco do Brasil em Costa Rica, morreu na noite desta segunda-feira (24) após sofrer um mal súbito enquanto treinava em uma academia da cidade.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e realizou manobras de reanimação, sendo socorrido e encaminhado para o hospital da cidade, mas não resistiu e acabou falecendo.

O Sindicato dos Bancários de Campo Grande (MS) e Região divulgou uma nota, destacando a carreira do gerente e lamentando a perda do profissional.

“José Luis dedicou sua carreira ao Banco do Brasil, exercendo, mais recentemente, a função de gerente geral na agência de Costa Rica”, diz a nota. A entidade também manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

