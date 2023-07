Banco de trás e porta-malas: Vítimas carbonizadas estavam em locais diferentes do carro

Com as investigações ainda no início, a Polícia Civil informou durante a manhã desta segunda-feira (24), que os corpos encontrados carbonizados durante a madrugada na Avenida Wilson Paes de Barros, aos fundos do bairro São Conrado e Nova Campo Grande, em Campo Grande, estavam em lugares serparados dentro do Ford Fiesta.

Uma das vítimas estava no banco traseiro do carro e a outra no porta-malas. Os corpos estavam bastante queimados, dificultando ainda mais o serviço de identificação das equipes da Perícia Técnica.

Conforme o já divulgado pelo JD1 Notícias, populares que passavam pelo local teriam sido os responsáveis por acionar o Corpo de Bombeiros para fazer o controle das chamas. Porém, ao chegarem no endereço indicado, as equipes encontraram o fogo praticamente extinto.

Por conta do incêndio, a placa do carro chegou a ficar completamente destruída. A identificação dos corpos só será possível diante dos exames de DNA.

A Polícia Militar, Polícia Civil e também a Perícia Técnica estiveram no local para fazer os levantamentos iniciais sobre o caso, que foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.



