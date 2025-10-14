'Banco Vermelho': MPT faz homenagem a jornalista Vanessa Ricarte

Nesta terça-feira (14) o MPT-MS (Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul), realizou um ato em memória da jornalista Vanessa Ricarte, servidora da instituição vítima de feminicídio.
Além dos colegas do trabalho, o evento reuniu amigos e familiares da profissional. O ato marcou a instalação do Banco Vermelho no MPT, símbolo internacional de combate à violência contra a mulher.
No gramado, localizado ao lado do MPT, os amigos de Vanessa soltaram balões vermelhos ao céu em sua homenagem.
Assista:
