Polícia

'Banco Vermelho': MPT faz homenagem a jornalista Vanessa Ricarte

A profissional foi assassinada pelo noivo no começo deste ano

14 outubro 2025 - 17h43
O evento aconteceu na tarde de hoje   (Divulgação)

Nesta terça-feira (14) o MPT-MS (Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul), realizou um ato em memória da jornalista Vanessa Ricarte, servidora da instituição vítima de feminicídio.

Além dos colegas do trabalho, o evento reuniu amigos e familiares da profissional. O ato marcou a instalação do Banco Vermelho no MPT, símbolo internacional de combate à violência contra a mulher. 

No gramado, localizado ao lado do MPT, os amigos de Vanessa soltaram balões vermelhos ao céu em sua homenagem.

Assista:

 

