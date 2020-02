Bandido apanha de frentista ao tentar assaltar posto de gasolina

Sarah Chaves, com informações do ABC Color

Saiba Mais Polícia Vídeo - Jornalista da fronteira gravou vídeo sobre sua morte

Um criminoso tentou assaltar um posto de gasolina na madrugada desta quinta-feira (13), mas levou a pior ao entrar em luta corporal com o frentista, e ser descoberto que a arma que usava para o crime era de brinquedo. Caso aconteceu em Luque, no Paraguai.

De acordo com o site paraguaio, ABC Color, o assaltante chegou em um carro branco, desceu na seção de abastecimento, cobriu o rosto com uma camisa e anunciou o assalto para o frentista, Rúben Aquino.

Rúben disse que o meliante chegou com a arma na mão, porém ele resistiu e entrou em luta corporal com o assaltante, momento em que a arma caiu no chão. “Também pedi ajuda a alguns jovens que estavam perto da loja, foi quando o criminoso correu, pegou a arma e disparou várias vezes em minha direção, mas a arma não disparou”, afirmou Aquino. Foi quando ele percebeu que a arma era um brinquedo

A arma de brinquedo foi entregue na 52ª delegacia de Luque, que investiga se os criminoso é o mesmo que cometeu outros estragos no posto horas antes.

Saiba Mais Polícia Vídeo - Jornalista da fronteira gravou vídeo sobre sua morte

Deixe seu Comentário

Leia Também