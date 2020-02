Bandido assalta entregador e é preso ao tentar roubar em lanchonete

Priscilla Porangaba, com informações do G1

Um homem, ainda não identificado, tentou vários crimes na madrugada desta sexta-feira (7) no Jardim Canguru em Campo Grande

Segundo informações do G1, primeiro, ele perseguiu e roubou celular de entregador de jornais, depois tentou assaltar outros dois comércios do bairro. Ele abordou um motociclista, não identificado, na rua Catiguá, quando parou para fazer entregas.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem estava armado e fez ameaças utilizando um pedaço de madeira e facão.

O entregador conseguiu descer da moto, tirar a chave do contato e correu por uma quadra e meia, na mesma rua. Com medo de ser esfaqueado, ele jogou o celular para trás na intenção de despistar o assaltante.

Após pegar o aparelho, o ladrão foi até uma lanchonete e tentou abordar o proprietário, de 19 anos, que não teve o nome divulgado, mas contou que fechava o comércio no momento em que percebeu o assalto. "Estava fechando e fui jogar os lixos quando desviei do cara porque percebi que estava com faca. Fiquei com medo e saí correndo. Ele entrou no carro e foi embora".

Após a tentativa de furto, ele ainda parou mais a frente em uma conveniência do bairro. Ainda conforme informações policiais, clientes que conversavam do lado de fora do estabelecimento perceberam uma faca no banco traseiro. Eles, então, contiveram o suspeito no local até a chegada de uma equipe da Polícia Militar.

O entregador de jornais, sabendo que o homem havia sido detido, foi até a conveniência recuperar o celular. O ladrão foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac ) Cepol.

