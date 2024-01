Bandido baleado pelo Choque teria matado jovem a facadas no Tijuca em 2021

Renan Gonçalves de Campos, de 25 anos, preso em flagrante por roubar um carro e entrar em confronto com um policial do Batalhão de Choque à paisana, possui uma ficha extensa de crimes e um deles seria em relação ao homicídio de Eduardo Pereira de Souza, de 20 anos, no Jardim Tijuca, em dezembro de 2021.

O ladrão baleado é apontado como autor do crime, mas as investigações, mesmo com a diferença dos anos, prosseguem pela Polícia Civil para elaboração do inquérito policial e posteriormente entregar para o Ministério Público, acatar ou não a denúncia.

Consta que na época dos fatos, no dia 8 de dezembro daquele ano, Renan e Eduardo iniciaram uma discussão, possivelmente movida a um roubo de um veículo ou até mesmo uma cobrança de dívida, quando o suspeito desferiu diversas facadas contra o jovem, que saiu correndo para a rua e teria caído em um gramado.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fizeram as manobras de ressuscitação, mas a vítima não reagiu e faleceu no local.

A princípio, a tipificação do crime estava como homicídio simples, mas diante de uma investigação mais aprofundada, houve a mudança para homicídio qualificado pelo motivo torpe que dificultou a defesa da vítima.

Além desse homicídio, Renan possui outra anotação de homicídio qualificado quando ainda era menor de idade, tendo também passagens por roubo majorado. Já o segundo envolvido no roubo, identificado como Roni Alexandre Rodrigues de Souza, de 44 anos, possui passagens por tráfico de drogas.

Roubo e confronto - Informações apuradas pela reportagem apontam que os dois ladrões cometeram o assalto a mão armada na rua Nove, e fugiram com o carro na sequência em destino ignorado. Assim que houve o crime, a Polícia Militar foi acionada e via rádio, foi repassado todas as características do veículo. O policial militar à paisana soube dessa situação após as informações serem repassadas em grupos do WhatsApp.

Ele localizou o veículo pela Avenida Gunter Hans e começou a persegui-los discretamente. Em determinado ponto da via, o trânsito ficou lento e dessa forma, houve a aproximação e o policial conseguiu colocar seu carro a frente do veículo roubado. Nesse meio tempo, o militar já havia solicitado apoio dos companheiros por avistar o automóvel.

O policial após passar a frente dos ladrões, aproveitou que o trânsito estava tumultuado para realizar a abordagem, quando se identificou como militar, e nessa horas os criminosos atiraram de dentro para fora, mas não acertaram o policial.

O PM conseguiu se esconder e aproveitou que os criminosos seguiram para o mesmo lugar e atirou, acertando os dois. Após desarmá-los, equipes do Batalhão de Choque chegaram pelo local e deram continuidade a ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também