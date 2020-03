Bandido Ã© preso em flagrante tentando arrombar cofre de farmÃ¡cia

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Polícia Mulher cai da janela do prédio ao tentar burlar quarentena

Polícia Polícia prende pais que batiam e queimavam os filhos com cigarros

Polícia Com medo da esposa, homem inventa sequestro relâmpago

Polícia Homem invade bar, é flagrado e tenta agredir guardas no centro da capital

Polícia Homem invade bar, é flagrado e tenta agredir guardas no centro da capital

Polícia Com medo da esposa, homem inventa sequestro relâmpago

O suspeito foi flagrado cortando o cofre com uma lixadeira, e junto com ele havia diversas ferramentas utilizadas para arrombar o local e abrir o cofre.

A equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionada e deslocou-se até o local, onde encontrou uma janela arrombada nos fundos do estabelecimento.

Polícia Homem invade bar, é flagrado e tenta agredir guardas no centro da capital

Polícia Com medo da esposa, homem inventa sequestro relâmpago

Polícia Homem invade bar, é flagrado e tenta agredir guardas no centro da capital