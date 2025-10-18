Menu
Menu Busca sábado, 18 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Bandido fica sem gasonlina na moto após furtar loja e acaba preso no Monte Castelo

Ele estava empurrando o veículo quando foi avistado e abordado pela Polícia Militar

18 outubro 2025 - 16h11Brenda Assis

Na madrugada deste sábado (18), um homem foi preso por uma equipe da Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar após ser flagrado empurrando uma motocicleta furtada na Avenida Mascarenhas de Moraes, na região do bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, durante patrulhamento de rotina, os policiais notaram que o suspeito empurrava uma moto sem capacete, o que chamou a atenção da guarnição. Ao ser abordado, ele apresentou um nome falso. No entanto, a checagem dos dados e da motocicleta, constatou que o veículo era produto de furto, segundo registro policial feito alguns dias antes.

A situação se agravou quando os policiais encontraram com o suspeito um celular e dinheiro em espécie. Questionado, ele alegou ter encontrado o telefone na rua, mas após contato com um número de emergência cadastrado no aparelho, a verdadeira proprietária foi localizada e confirmou que o celular havia sido furtado de seu comércio, uma loja de frios na Avenida Coronel Antonino.

Os policiais se dirigiram até o estabelecimento e encontraram sinais claros de arrombamento, já que a porta principal estava danificada, o teto havia sido quebrado, o cofre arrombado e mercadorias espalhadas pelo local. A perícia foi acionada para realizar os levantamentos necessários.

Confrontado com as evidências, o homem confessou ter usado nome falso e admitiu a autoria do furto. Detalhou que escalou o muro, entrou pelo telhado, violou o cofre e rompeu cadeados para sair pela porta da frente. Ele também afirmou ter agido com um comparsa, que conseguiu fugir do local.

Ainda durante a fuga, o suspeito acabou ficando porque a gasolina da motocicleta furtada acabou.

Ele foi preso em flagrante por furto qualificado, receptação, falsa identidade e associação criminosa, sendo encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde permanece à disposição da Justiça. A motocicleta e o celular foram apreendidos, e o caso segue sendo investigado.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
JD1TV: Acidente de moto deixa duas pessoas gravemente feridas em Campo Grande
O acidente foi registrado por volta das 19h45, no km 126,9 da BR-423
Polícia
Motorista perde o controle e 15 pessoas morrem em acidente de ônibus
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é esfaqueado após briga em festa na cidade de Ladário
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem acerta facada em pitbull após ser atacado no Aero Rancho
Mulheres são socorridas em estado grave após acidente de moto em Amambai
Polícia
Mulheres são socorridas em estado grave após acidente de moto em Amambai
Facão
Polícia
Homem tenta separar briga em bar do Noroeste e é atingido por golpe de facão
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado durante roubo de celular e pede socorro em shopping da Capital
Foto: PCMS/Ilustrativa
Polícia
Responsável por dilacerar a perna da companheira com motosserra é preso na Capital

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Corpo foi avistado após as chuvas
Polícia
AGORA: Corpo é visto boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande