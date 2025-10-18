Bandido fica sem gasonlina na moto após furtar loja e acaba preso no Monte Castelo

Na madrugada deste sábado (18), um homem foi preso por uma equipe da Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar após ser flagrado empurrando uma motocicleta furtada na Avenida Mascarenhas de Moraes, na região do bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, durante patrulhamento de rotina, os policiais notaram que o suspeito empurrava uma moto sem capacete, o que chamou a atenção da guarnição. Ao ser abordado, ele apresentou um nome falso. No entanto, a checagem dos dados e da motocicleta, constatou que o veículo era produto de furto, segundo registro policial feito alguns dias antes.

A situação se agravou quando os policiais encontraram com o suspeito um celular e dinheiro em espécie. Questionado, ele alegou ter encontrado o telefone na rua, mas após contato com um número de emergência cadastrado no aparelho, a verdadeira proprietária foi localizada e confirmou que o celular havia sido furtado de seu comércio, uma loja de frios na Avenida Coronel Antonino.

Os policiais se dirigiram até o estabelecimento e encontraram sinais claros de arrombamento, já que a porta principal estava danificada, o teto havia sido quebrado, o cofre arrombado e mercadorias espalhadas pelo local. A perícia foi acionada para realizar os levantamentos necessários.

Confrontado com as evidências, o homem confessou ter usado nome falso e admitiu a autoria do furto. Detalhou que escalou o muro, entrou pelo telhado, violou o cofre e rompeu cadeados para sair pela porta da frente. Ele também afirmou ter agido com um comparsa, que conseguiu fugir do local.

Ainda durante a fuga, o suspeito acabou ficando porque a gasolina da motocicleta furtada acabou.

Ele foi preso em flagrante por furto qualificado, receptação, falsa identidade e associação criminosa, sendo encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde permanece à disposição da Justiça. A motocicleta e o celular foram apreendidos, e o caso segue sendo investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também