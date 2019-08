Bandido invade apartamento amarra moradora e rouba joias

Uma mulher, de 35 anos, foi amarrada e trancada dentro do próprio apartamento, durante um roubo em Campo Grande.

À polícia a vítima contou que mora no primeiro andar de um residencial com 10 apartamentos na Vila Ipiranga.

Por volta das 15h30 desta sexta-feira (09), achando que era um vizinho, a moradora atendeu ao chamado de um homem e ao abrir a porta, acabou surpreendida pelo bandido que estava armado com uma pistola.

O suspeito a imobilizou e levou para um dos quartos do apartamento. Ele a amarrou com fita crepe e um fio do ferro de passar.

Ele amordaçou com um jaleco da própria vítima para que ela não gritasse e em seguida despejou as jóias da moradora dentro de sua mochila e pegou também uma bolsa.

Os documentos pessoais dela, celular e cartões estavam todos dentro da bolsa e foram levados por ele.

O bandido trancou a porta da sala, deixando a vítima presa dentro da própria casa e fugiu levando um veículo Tracker.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.

Deixe seu Comentário

Leia Também