Polícia

Bandido invade casa, furta celular e manda mensagem 'justificndo crime' em Campo Grande

A vítima percebeu a falta de um aparelho celular e de uma quantia em dinheiro que estava guardada em sua carteira

12 dezembro 2025 - 17h11Brenda Assis
cepolcepol  

A residência de uma idosa de 82 anos foi arrombada e furtada na madrugada desta quinta-feira (11), no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha da vítima procurou a delegacia para informar que, por volta de 1h30, sua mãe ouviu um barulho vindo da cozinha e ao levantar-se para verificar, encontrou a porta arrombada. A idosa mora sozinha e a casa está em reforma. Segundo a família, a ausência temporária de um portão facilitou a entrada do criminoso.

O suspeito teria pulado o muro, que possui concertina. A vítima percebeu a falta de um aparelho celular e de uma quantia em dinheiro que estava guardada em sua carteira.

Um detalhe inusitado chamou a atenção da família, foi quando um dos parentes enviou mensagem para o celular furtado e recebeu resposta do próprio suspeito. Na conversa, ele afirmou que “não queria fazer mal à vítima” e que furtou “por causa de drogas”, além de indicar onde havia deixado a carteira da idosa, de onde o dinheiro foi retirado.

A vítima relatou ainda que chegou a ver o autor saindo da residência e disse que ele era alto e magro. O local não possui câmeras de segurança. A perícia foi acionada para realizar os procedimentos no imóvel.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

