Bandido invade casa, rouba moto e fica 40 minutos fugindo da polícia em Ponta Porã

Um assaltante foi preso depois de ficar mais de 40 minutos fugindo da polícia durante a noite de sexta-feira (5), em Ponta Porã. Ele havia roubado uma moto na região.

Conforme as informações policiais, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a uma tentativa de furto na rua Guia Lopes. Para as autoridades, o solicitante contou que dois indivíduos haviam invadido sua residência e furtado sua motocicleta, da marca Kenton Blitz vermelha.

O solicitante descreveu um dos suspeitos como trajando camiseta com desenhos de palhaço, short e tênis, portando uma arma de fogo. Após receber as características, a equipe policial realizou buscas e avistou um indivíduo com as mesmas descrições nas proximidades da rua Sete de Setembro.

Ao abordá-lo, o suspeito desobedeceu às ordens e fugiu pulando muros de residências. Com apoio de outras viaturas, o suspeito foi localizado escondido em uma casa.

Ele estava com um revólver calibre .22 na cintura. O suspeito, conhecido G2, acabou sendo preso. Ao ser questionado sobre o comparsa, ele disse apenas que o apelido do outro é ‘Gordinho’.

O suspeito, a vítima, a motocicleta furtada e a arma de fogo foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

