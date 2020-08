Bandido invade clínica no Taquarussu e empresária pede ajuda para identificá-lo

Uma clinica Odontológica foi furtada na madrugada de quarta-feira (12), o ladrão ainda não foi identificado pela polícia. O crime teria acontecido por volta das 4h, na Vila Taquarussu, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o bandido arrombou dois cadeados e uma porta de vidro e conseguiu ter acesso ao consultório. Dentro do local uma das câmeras de segurança conseguiu capturar parte do rosto dele, pois ele cobria parte do rosto com a própria camiseta.

O ladrão teria levado da clinica um microondas, uma cafeteira e um notebook que continha, todas as informações de procedimentos executados no dia a dia dos pacientes.

O Caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia, como Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

Deixe seu Comentário

Leia Também