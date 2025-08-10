Menu
Polícia

Bandido morre ao enfrentar a PM no Itamaracá

Ele estaria armado no meio da rua quando foi avistado pelas equipes

10 agosto 2025 - 09h11
Polícia Militar esteve no local dos fatos

O criminoso Wemerson de Souza Santana, de 34 anos, morreu durante um confronto com a Polícia Militar ocorrido na noite de sábado (9), no cruzamento das ruas Georgina Pereira Barbosa com a Rua Azis Nachif, Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, as autoridades foram acionadas para atender o caso de um homem armado no cruzamento. Ao chegar no local, encontraram o suspeito na frente de uma casa, com a arma nas mãos.

Durante a tentativa de abordagem, ele desobedeceu às ordens de parada e correu para dentro do imóvel. Na varredura, os militares encontraram Wemerson escondido em um quarto nos fundos.

Ao ser encontrado, ele gritou que iria atirar nos policiais e em seguida efetuou disparos em direção a equipe. Por conta da iminente agressão, os militares reagiram, alvejando o homem.

Ainda com vida, ele chegou a ser levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois.

Consta no registro policial que Wemerson era suspeito de um roubo ocorrido na sexta-feira (8), quando ele e outros comparsas invadiram a casa de um idoso usando balaclava. A vítima do roubo seria vizinho do criminoso.

A perícia apreendeu um revólver calibre .38 com numeração raspada, munições, uma balaclava preta e aproximadamente 7,3 quilos de maconha. O caso foi então registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

