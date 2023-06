Bandido morre ao resistir abordagem e trocar tiros com a PM na Moreninha

Durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29), um criminoso, com identificação ainda não revelada, morreu em um confronto com policiais da Força Tática da 10° Batalhão da Polícia Militar, após intensa troca de tiros na rua Camaçari, na região da Moreninha, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, o criminoso teria resistido a uma possível abordagem feita pelos militares e passou a efetuar disparos contra a equipe, que revidou a agressão.

Na tentativa de se esconder em uma residência, o atirador voltou a efetuar novos disparos contra a equipe, mas dessa vez foi atingido. No local, a polícia encontrou algumas armas e apreendeu um colete balístico.

O suspeito chegou a ser encaminhado com vida para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Moreninha, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu momentos após dar entrada na unidade de saúde.

