Homem, que não teve a identidade divulgada, morreu ao trocar tiros com a polícia durante o finalzinho da manhã desta quinta-feira (28), em uma boca de fumo localizada na Rua do Engenho, na Vila Nova, na cidade de Sonora.

Conforme as informações iniciais, apuradas junto a polícia pelo JD1, as equipes do GARRAS (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) de Campo Grande, junto com a DEFURV (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) e policiais do município estavam realizando um trabalho no local quando foram recebidos a tiros.

Ao revidar, acabaram atingindo o homem, que morreu ainda no local. O teor da operação no local não chegou a ser repassada, uma vez que a Polícia Militar estava apenas prestando apoio a ação.

Equipes da Perícia Técnica também se deslocou para o endereço, onde ficaria responsável por fazer levantamentos sobre os fatos.

