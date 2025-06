Bandido morre ao trocar tiros com a polícia na Moreninha

Um bandido, que ainda não teve o nome divulgado, morreu ao trocar tiros com o GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), durante a madrugada desta quinta-feira (19), em uma área de mata localizada na Rua Salim Derzi, no Bairro Moreninha III, conhecida como "Cabriteira do Moreninha III”.

Conforme as informações policiais, as equipes estavam investigando uma série de roubos praticados por uma dupla criminosa na região do bairro. Em diligências, após denúncias de que eles roubariam uma casa na rua, os policiais montaram campana no endereço suspeito.

Em determinado momento da madrugada, a dupla apareceu em uma moto. Durante a tentativa de abordagem, os dois fugiram do local. Na ocasião, um dos bandidos conseguiu se esconder dentro do mato e fugir.

Porém, o outro criminoso aproveitou que estava armado e sacou a pistola apontando para os militares. Diante da injusta agressão, os policiais efetuaram disparos contra o criminoso, que largou a arma ao ser alvejado.

Ele chegou a ser socorrido, sendo levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo em seguida.

A moto, que era usada pela dupla, tinha registro de furto e roubo, além de estar com as placas adulteradas. Além disso, o bandido que morreu tinha diversas passagens pela polícia, por dois homicídios, diversos roubos a mão armada, invasão e outros.

Fora isso, ele estava foragido do sistema prisional. O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado.

