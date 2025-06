Bandido morre e comparsa é baleado após assalto violento em Naviraí

Nicolas Viana Cabral, 20 anos, morreu ao entrar em confronto com equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) durante a madrugada desta segunda-feira (2), na cidade de Naviraí. O comparsa dele foi baleado durante o ocorrido.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Tá Na Mídia Naviraí, Nicolas e o comparsa, identificado como José Antonio Alves da Silva, 24 anos, teriam invadido uma casa e feito uma família refém após roubar uma caminhonete Toyota Hilux.

Na hora da fuga, eles seguiram em direção ao município de Iguatemi, onde foram abordados em um bloqueio montando pelas equipes do DOF e da Polícia Militar, em uma estrada vicinal. Apesar da ordem de parada, o motorista desobedeceu e deu inicio a uma fuga, sendo perseguido por alguns quilômetros antes de abandonarem o veículo e entrarem em uma área de mata.

Os dois foram cercados e durante as buscas Nicolas atirou contra a equipe policial, que revidou e o atingiu. Ele faleceu ainda no local.

Durante checagem, os policiais não encontraram restrição nas placas do veículo, mas levantaram a suspeita de que se tratava de um carro roubado ao constatarem que ela havia sido registrada no DETRAN de Naviraí.

A Polícia Militar da cidade foi então acionada, indo até a casa do proprietário do veículo. Ao chegar, os militares encontraram José dentro do imóvel, mantendo os moradores sob ameaça com uma pistola em mãos. Houve confronto, e o assaltante foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Durante o atendimento, o homem relatou à polícia que veio do Paraná com o comparsa para realizar o roubo de veículos e que pretendiam levar a caminhonete até a fronteira com o Paraguai.

A ocorrência foi encaminhada à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, que dará continuidade às investigações.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também