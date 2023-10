Bandido morre em confronto com a polícia em Mundo Novo

O suspeito de ter cometido uma dupla tentativa de homicídio na semana passada, morreu durante um confronto com a Polícia Civil durante a quinta-feira (28), em Mundo Novo. As informações só foram divulgadas pelas autoridades policiais durante o final da tarde de sexta-feira (29).

Conforme a Polícia Civil, equipes das delegacias de Mundo Novo, Eldorado e Naviraí, estavam realizando uma operação para o cumprimento de mandado de prisão contra o homem, por conta da suspeita de ser um dos autores da tentativa de assassinato ocorrido no dia 21 de setembro deste ano.

Na ocasião, o autor e um comparsa efetuaram diversos disparos em direção à duas vítimas. O primeiro foi atingido nos dedos, abdômen, ombro, queixo e cabeça, enquanto o segundo foi alvejado na mão esquerda.

Depois do ataque, os autores fugiram do local levando o carro das vítimas. A equipe policial obteve informações sobre o paradeiro do homem, tendo conhecimento também de que ele estaria armado.

Dada a periculosidade do suspeito que já respondeu por um homicídio consumado em 2021, e é autor de outros dois homicídios tentados em 2022 e 2023, a autoridade policial solicitou apoio das delegacias de polícia de Naviraí e Eldorado para cumprimento do mandado de prisão.

Durante a abordagem, o homem não se rendeu a voz de prisão e armado com uma pistola tentou disparar contra a equipe, que revidou o atingido com um disparo. Ele foi socorrido e chegou a receber os primeiros atendimentos no hospital de Mundo Novo, sendo transferidos para o Hospital de Naviraí por conta da gravidade do ferimentos, o autor não resistiu e morreu.

Equipes da Perícia Criminal foram acionadas e compareceu ao local para fazer as apurações iniciais sobre o confronto.

