Bandido que cometeu assaltos e morreu ao confrontar PM já estava 'jurado' na Capital

Maycon Antônio de Freitas, de 23 anos, vulgo Gordinho, morto ao entrar em confronto com a Polícia Militar na Vila Cidade Morena no início da noite desta quinta-feira (31), já tinha uma vida no mundo do crime e havia saído recentemente da prisão.

O JD1 Notícias apurou que o criminoso já "estava jurado" por demais pessoas que também estariam envolvidas nesse submundo.

Durante a tarde de quinta-feira, Maycon cometeu dois assaltos: roubou uma moto Honda Biz no Los Angeles de um rapaz, de 21 anos, e celular e cartão de crédito de uma jovem, de 23 anos, na Moreninha.

Porém, nesse segundo crime ele não esperava que a Polícia Militar estivesse tão próxima do acontecimento. Equipes seguiam para um treinamento quando foram avisadas pela própria vítima que passaram a perseguir o ladrão.

A situação evoluiu. Pelos trajetos houve trocas de tiros e na rua Minas Novas, Maycon chegou a invadir uma empresa para se esconder com a moto, mas em nova troca de tiro, ele acabou atingido.

A própria equipe da polícia fez o primeiro socorro e encaminhou o criminoso para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, porém, logo após a entrada, ele não resistiu e morreu.

As duas vítimas do assalto foram avisadas e orientadas a comparecer na delegacia para procedimentos cabíveis.

Deixe seu Comentário

Leia Também