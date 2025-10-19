Menu
Polícia

Bandido que invadiu loja no Shopping Norte Sul é identificado e levado à delegacia

O homem foi localizado após tentativa de furto durante a madrugada deste domingo

19 outubro 2025 - 16h16Sarah Chaves
A Polícia Militar foi acionada pela segurança do estabelecimento A Polícia Militar foi acionada pela segurança do estabelecimento   (Reprodução/Alice Assis)

Foi identificado e encaminhado à delegacia o suspeito de invadir uma loja de joias localizada dentro do Shopping Norte Sul Plaza, no Bairro Jóquei Club, em Campo Grande, durante a madrugada deste domingo (19). A informação foi confirmada em nota oficial.

O caso ganhou repercussão após um criminoso arrombar uma loja durante a madrugada. Segundo as primeiras informações, o bandido teria entrado no local pelo teto da loja, após esperar o estabelecimento fechar. Apesar da invasão e da tentativa de furto, ele acabou fugindo sem levar nada.

O alarme do estabelecimento foi acionado por volta das 5h da manhã, mobilizando equipes da Polícia Militar, que fizeram uma varredura completa nas dependências do shopping. 

Funcionários precisaram aguardar por cerca de uma hor até que o local fosse liberado pelas autoridades de segurança.

O Shopping Norte Sul informou que as circunstâncias da invasão ainda estão sendo investigadas.

