Bandido que morreu em confronto com a DERF 'tocava o terror' na Capital nos anos 80

Luis Cesar Santos, de 65 anos, era o ‘bichão’ da criminalidade em seu auge de atuação. O caso foi detalhado pelas equipes da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), no boletim de ocorrência registrado após o na Avenida José Barbosa Rodrigues, em Campo Grande, durante a manhã de hoje (15).

Conforme o registro policial, Luis era considerado de alta periculosidade, pelos assaltos cinematográficos e audaciosos. Foi detalhado que no dia 9 de abril de 2024 ele foi condenado a mais de 120 anos de prisão por conta de 19 ações penais, por crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Além disso, pesava ainda em sua ficha criminal um latrocínio ocorrido na década de 80, durante uma onda de assaltos que aterrorizava a cidade de Campo Grande. Na época, ele já teria confrontado as equipes policiais, sendo preso.

Porém, mais uma vez, ele conseguiu fugir rendendo agentes penitenciários e o juiz corregedor que atuava na época. Ao longo da sua ‘carreira’ no mundo do crime, ele foi capturado algumas vezes, conseguindo fugir em sua grande maioria.

Por representar um risco a sociedade, ele nunca deixou de ser investigado. Após uma ‘luz’ de onde ele estaria escondido, as equipes montaram uma campana próximo a sua na cara, localizada na Rua 128, no Bairro Sayonara. Ao ver o homem saindo de bicicleta, os policiais seguiram o homem.

Em determinado momento, ele foi abordado e reagiu dizendo que não voltaria mais para a cadeira: ‘para lá eu não volto’, enquanto sacava uma arma. Diante da iminente e injusta agressão, os policiais revidaram e atingiram o criminoso quatro vezes na região do tórax.

Luis chegou a ser socorrido, sendo levado para a Santa Casa. Porém, chegou à unidade de saúde sem sinais vitais.

Na casa do homem, as equipes policiais ainda prenderam a convivente dele, uma vez que ela possuia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas no estado de Rondônia.

O caso foi registrado na DERF e segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

