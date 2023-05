Pedreiros são amarrados, bandidos esperam dono de casa e levam carro e dinheiro na Capital

Durante a sexta-feira (12), seis pedreiros que estavam trabalhando em uma obra de uma residência na rua Serapião Ferreira Mauricio, na Vila Manoel Taveira, em Campo Grande, foram rendidos e amarrados por dois bandidos, armados com pistola e revólver. O proprietário da residência também foi rendido e teve carro e dinheiro levado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Segundo o proprietário do imóvel, de 70 anos, os seis trabalhadores estavam no local, quando foram surpreendidos pelos criminosos, que logo amarraram todos eles.

A dupla ainda disse aguardar a chegada do dono do imóvel, que estava com um valor em dinheiro. O montante era de R$ 2,3 mil, que seria o pagamento para os pedreiros referente ao serviço.

Quando o idoso chegou no local, foi rendido e amarrado, vendo os ladrões levarem seu carro, uma Volkswagen Saveiro e a quantia em dinheiro.

Um dos pedreiros afirmou para a Polícia Militar que um dos assaltantes tinha uma tatuagem de morango no pescoço e que já havia pedido emprego na obra.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado e roubo.

