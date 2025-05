Bandidos ameaçam atirar em criança durante roubo em Corumbá: 'entrega, senão vou atirar nela'

Uma família passou por momentos de tensão durante um assalto a mão armada ocorrido na tarde de quarta-feira (28) no bairro Almirante Tamandaré, em Ladário.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhada da irmã e da sobrinha, ainda criança, quando foram abordadas por dois homens de moto, que elas classificaram como “velha e barulhenta”.

Após parar ao lado da família, o garupa desceu com a mão no bolso do casaco indicando estar armado e mandou que a mulher entregasse seus pertences, um notebook e celular, e ameaçou: “entrega tudo, se não vou atirar nela”, se referindo à sobrinha da vítima.

O condutor da moto vestia casaco vermelho, aparentava ser novo, branco, magro. Já o garupa, estava com casaco cinza, era mais velho, negro, magro. Os autores vieram pela rua Frei Liberato e após o assalto, retornaram pela mesma via.

Diante da situação, as mulheres procuraram a delegacia, onde registraram o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também