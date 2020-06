Bandidos ameaçaram dono de carro com arma no pescoço durante roubo

Um homem, 48 anos, teve seu carro roubado e foi feito refém por dois homens armados enquanto ia para o trabalho na manhã desta sexta-feira (12), em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a vítima seguia pela rua Serra da Alegria, quando reduziu a velocidade do veículo para realizar uma conversão, nesse momento um homem armado “pulou” na frente do carro e anunciou o roubo.

A vítima informou aos policiais, que logo depois outro homem, também armado, apareceu ao lado da janela do veículo, encostou uma arma no pescosso da vítima e disse, “perdeu, perdeu vagabundo”.

Os dois assaltantes entraram no carro e fizeram a vítima ir para o banco de trás, um dos autores assumiu a direção e dirigiu até um local próximo ao Circulo Militar na Avenida Afonso Pena, onde largaram a vítima.

O dono do veículo informou que chamou um Moto Taxi e foi atrás do carro roubado, chegando na Vila Nhanhá, onde foi informado por moradores que os autores estavam andando pelo bairro com o carro roubado.

Os moradores também disseram que um dos autores é conhecido como “Perninha”. O caso foi registrado como roubo majorado na Polícia Civil.

