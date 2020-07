Bandidos armados invadem Banco do Brasil

Gabriel Neves com informações do “Alvorada Informa”

Quatro homens armados assaltaram uma agência do Banco do Brasil no inicio da manhã desta quarta-feira (29), em Nova Alvorada do Sul. No momento do assalto o local estava fechado para o público.

De acordo com o site local “Alvorada Informa” o segurança da agência foi agredido pelos criminosos e teve sua arma roubada.

Os funcionários do banco foram rendidos, obrigados a deitarem no chão e ameaçados de morte.

Segundo a polícia, um dos bandidos usava arma longa, possivelmente uma espingarda calibre 12. A polícia está a procura dos autores.

