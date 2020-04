Bandidos arrombam e furtam Secretaria de Estado de Direitos Humanos

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), foi invadida e furtada na noite desta sexta-feira (10), em Campo Grande. Os bandidos levaram um computador, um notebook e um botijão de gás.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma agente patrimonial do local, durante uma verificação de rotina, percebeu que duas portas estavam com o miolo do fechadura arrombados.

Além disso ela também notou o sumiço de um computador, um notebook e um botijão de gás do local, aos perceber que havia ocorrido um furto, ela acionou a Polícia Militar.

Os autores do crime não foram encontrados e o caso foi registrado como furto qualificado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC CENTRO).

Deixe seu Comentário

Leia Também