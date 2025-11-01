Bandidos fazem a festa após invadirem casa três vezes em 48h em Dourados

Uma jovem de 23 anos teve a casa invadida três vez em apenas dois dias. O imóvel está localizado na Chácara dos Caiuás, em Dourados.

Conforme o registro policial, divulgado pelo site Dourados News, na noite de sexta-feira (31), ao chegar em casa por volta das 19h, ela encontrou a porta arrombada e percebeu que um notebook, um secador de cabelos e uma chapinha haviam desaparecido.

Nos dias anteriores, a mesma residência já havia sido alvo de outros furtos, ocasião que os criminosos levaram uma televisão, um celular e até o cartão de crédito da vítima foram levados, e o cartão chegou a ser usado pelo suspeito para fazer compras.

A polícia registrou todos os casos na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também