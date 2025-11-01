Menu
Menu Busca sábado, 01 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Bandidos fazem a festa após invadirem casa três vezes em 48h em Dourados

Vários itens foram levados pelos criminosos

01 novembro 2025 - 13h51Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

Uma jovem de 23 anos teve a casa invadida três vez em apenas dois dias. O imóvel está localizado na Chácara dos Caiuás, em Dourados.

Conforme o registro policial, divulgado pelo site Dourados News, na noite de sexta-feira (31), ao chegar em casa por volta das 19h, ela encontrou a porta arrombada e percebeu que um notebook, um secador de cabelos e uma chapinha haviam desaparecido.

Nos dias anteriores, a mesma residência já havia sido alvo de outros furtos, ocasião que os criminosos levaram uma televisão, um celular e até o cartão de crédito da vítima foram levados, e o cartão chegou a ser usado pelo suspeito para fazer compras.

A polícia registrou todos os casos na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Ivinhema
Polícia
Mulher é resgatada pela Polícia Militar após ser agredida pelo companheiro
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
Polícia
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
Radar na Avenida Afonso Pena -
Polícia
População reclama de novos radares e vê 'armadilha' em fase educativa da Agetran
VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos
Polícia
VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos
O caso foi registrado na delegacia de Sonora
Polícia
Grávida de 7 meses é agredida por homem em boate de Sonora
Aplicativo FGTS
Polícia
Novas regras mudam antecipação do saque-aniversário do FGTS a partir deste sábado
Imagem ilustrativa
Polícia
Pitbull ataca e mata cachorro em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Anastácio
Polícia
Trabalhador de 81 anos morre após cair em poço na zona rural de Anastácio
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
O corpo foi achado na sexta
Polícia
Jovem é achada morta em córrego de Maracaju; a suspeita é que ela tenha sido assassinada

Mais Lidas

O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho